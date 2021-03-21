Мовиться про 36 ампул вакцини Оксфордського університету, компанії AstraZeneca призначена для захисту від COVID-19.

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Ситуація стався в області Велика Аккра. Поліція затримала:

Вони, ймовірно, викрали вакцину, щоб робити щеплення за гроші. За інформацією правоохоронців, ціна одного щеплення становила приблизно 35 доларів. Поліція вже затримала фігурантів справи.

Що відомо про CoviShield? Це локальна назва британської вакцини AstraZeneca. Її виробляють в індійському Інституті сироватки крові. CoviShield поставляють в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшели. Цю вакцину для використання вже схвалила Канада і замовила в Індії 2 мільйони доз.

Зауважимо, що українців також вакцинують препаратом CoviShield. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що до кінця березня в Україну прибуде поставки ще 1,5 мільйонів доз цієї вакцини.