Свое мнение по этому поводу он озвучил во время разговора с журналистами во вторник, 11 марта, по итогам переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, пишет 24 Канал.

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Какие детали о гарантиях известны

Комментируя предоставление гарантий безопасности Украине, Андрей Ермак отметил, что этот вопрос поднимали во время встречи официальных представителей Киева и Вашингтона в Джидде. По его словам, сейчас рассматривают различные варианты.

Мы рассматривали сегодня различные варианты и они действительно разные, сегодня находятся на столе. Так как эти консультации, эти переговоры еще продолжаются, я не хотел бы сегодня говорить о каких-то конкретных,

– заявил он.

В то же время руководитель Офиса Президента отметил, что прежде всего обсуждают гарантии, которые точно позволят предотвратить любые агрессии в будущем. Он напомнил Будапештский меморандум и Минские договоренности.

"Имея этот опыт, понимая, что это должно быть не просто на бумаге, это должно работать, это должно иметь юридическое обязательство, но сегодня это в процессе", – подчеркнул украинский чиновник.

По его словам, вышеупомянутые варианты рассматривают при участии разных стран – и европейских партнеров, и США. Он заверил, что Киев знает, что необходимо для этого, и американские партнеры принимают это.

К слову, ранее он назвал три обязательных условия для достижения мира в Украине. Речь идет о гарантиях безопасности, усиление санкций против России, контроль замороженных российских активов для поддержки Украины.