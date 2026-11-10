Гарантии безопасности для Украины: не превращаются ли переговоры в бесконечный процесс

Почему следует осторожно оценивать активизацию дискуссий о гарантиях безопасности для Украины и на что стоит обращать внимание в переговорном процессе, объяснил политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала.

Adv

популярные видео

Риск того, что переговоры превратятся в процесс ради процесса

О привлечении европейских партнеров к обсуждению гарантий безопасности для Украины высказались Виткофф и Кушнер. Вписать гарантии безопасности для Украины в общеевропейский контекст может быть позитивным шагом, считает эксперт, однако есть и другая сторона такого подхода: вопросы европейской безопасности слишком масштабны, чтобы решать их в рамках локальных переговоров о завершении российско-украинской войны.

Олещук предполагает, что американская сторона может менять тактику, пытаясь расширить круг тем и участников переговоров. По его мнению, это создает риск рассеяния внимания от непосредственной задачи – прекращения боевых действий.

У меня складывается такое впечатление, что американская сторона, понимая, что так, как раньше, работать нахрапом у них не получится, переходит к стратегии максимального рассеяния, отвлечения внимания– отметил политолог.

Реклама

Поэтому сам факт вовлечения Европы в дискуссии еще не свидетельствует о приближении мира. Важно понимать, сопровождаются ли эти разговоры конкретными шагами, способными остановить войну.

Без прекращения огня гарантии остаются абстракцией

По мнению эксперта, обсуждать гарантии безопасности для Украины без предварительного достижения договоренностей о прекращении огня проблематично. Пока продолжаются боевые действия, сложно говорить о практическом внедрении таких механизмов.

Я не понимаю, как можно говорить о гарантиях безопасности до достижения договоренностей о прекращении огня. Пока война продолжается, понятно, что никто никаких гарантий безопасности давать не будет– отметил Олещук.

В то же время политолог не считает, что для оценки переговорного процесса нужно ждать сразу окончательного мирного соглашения.

Каковы реальные признаки намерений по прекращению огня?

Признаком реального продвижения могли бы стать промежуточные договоренности, снижающие интенсивность противостояния. В частности, речь идет о приближении к прекращению огня или хотя бы об энергетическом и экономическом перемирии. Такие результаты продемонстрировали бы, что у сторон есть политическая воля двигаться к деэскалации.

Реклама

Какое-то приближение к прекращению огня… это конкретный результат. Не мгновенный. Но какой-то прогресс в направлении энергетического, экономического перемирия – это был бы конкретный результат, который показал бы наличие некой политической воли со стороны России в отношении мирного процесса– пояснил эксперт.

Если же обсуждения сосредоточены на масштабных и абстрактных вопросах, а практические шаги по деэскалации остаются без внимания, это, по мнению Олещука, дает основания сомневаться в готовности России к миру.

Что на самом деле будут означать гарантии по образцу статьи 5 НАТО

Отдельные сообщения западных СМИ о возможных условиях будущего соглашения предусматривают гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 НАТО, но в то же время упоминают ограничения украинской армии и территориальные требования России. Однако Олещук призывает не делать преждевременных выводов на основании таких публикаций.

Реклама

Единственное, что меня интересует, – это какие-то конкретные формулировки, конкретные документы, конкретные материалы, которые есть– сообщил политолог.

Ведь само упоминание о статье 5 Североатлантического договора еще ничего не говорит о действенности будущих гарантий. Важно, какие именно обязательства возьмут на себя партнеры Украины, как они будут юридически оформлены и какой будет их реакция в случае нового российского нападения.

Что такое гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО? Как это будет прописано? Какова будет реакция? Как все это, опять же, предусмотрено?.. Если это будет очередной Будапештский меморандум, то и результат будет предсказуем– предупредил Олещук.

Итак, пока нет конкретных документов и понятного механизма выполнения обязательств, оценивать реальную ценность предложенных гарантий преждевременно.

Что известно о переговорах и позициях сторон

9 ноября Джаред Кушнер назвал четыре приоритета США перед переговорами в Абу-Даби. Среди них – прекращение огня, гарантии безопасности, экономическое восстановление Украины и гуманитарные вопросы.

Реклама

Ранее "24 Канал" рассказывал о намерении Кушнера восстановить формат Совета НАТО – Россия и опасениях европейских партнеров относительно возможных уступок Москве.

В материале о перспективах встречи делегаций Украины, США и России в Абу-Даби речь идет о требовании Киева о предоставлении гарантий, которые по своему содержанию соответствовали бы статье 5 НАТО.

В то же время, по данным Financial Times, Владимир Путин требует от Украины передачи оставшейся подконтрольной Киеву части Донбасса в качестве условия прекращения огня. Также Москва рассчитывает на дополнительные территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности.