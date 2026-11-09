Четыре приоритета Белого дома: Кушнер раскрыл планы США перед переговорами в Абу-Даби

Как сообщил специальный представитель США Джаред Кушнер в социальной сети X, к координационному раунду консультаций присоединятся делегаты из Украины, ЕС, НАТО, Великобритании, Германии, Франции и Италии.

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Каковы подробности?

По словам Кушнера, работа Белого дома сейчас сосредоточена на нескольких неразрывно связанных направлениях. Главными задачами определены прекращение огня, обеспечение действенных гарантий безопасности для недопущения повторной агрессии, формирование масштабного экономического плана восстановления Украины, а также разрешение гуманитарных проблем.

Американская сторона стремится выработать практические договоренности, которые позволят обеспечить стабильный мир и смягчить последствия войны для гражданского населения.

Подготовка к встрече с делегацией России

Украинская переговорная группа уже отправилась в Объединенные Арабские Эмираты для участия в трехстороннем процессе.

В состав делегации вошли Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Сами трехсторонние консультации с участием представителей Украины, Соединенных Штатов Америки и России запланированы на 10–11 ноября в Абу-Даби.

Как уже сообщалось на нашем сайте, украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби для проведения переговоров.

Ранее мы также сообщали, что российскую сторону на встречах возглавит Владимир Мединский.