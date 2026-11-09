Украинская переговорная делегация уже направляется в Абу-Даби для проведения переговоров

Об этом сообщил Рустем Умеров.

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Каковы подробности?

В Объединенных Арабских Эмиратах будут находиться представители европейских стран формата Е4 – Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также делегаты от НАТО и Еврокомиссии.

С европейскими партнерами украинская сторона проведет отдельные координационные встречи для согласования позиций.

Как определил президент Владимир Зеленский, мы делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса– подчеркнул Рустем Умеров.

Он также выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за предоставление площадки для переговоров, а также Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру за организационную работу и подготовку к предстоящим встречам.

Приоритеты переговоров и вопросы безопасности

Наша цель – долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны– отметил Рустем Умеров.

Как уже сообщалось на нашем сайте, консультации в ОАЭ должны затронуть прежде всего базовые вопросы безопасности.

Ранее мы также сообщали, что российскую делегацию на этих трехсторонних встречах возглавляет Владимир Мединский.