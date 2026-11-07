В администрации Путина назвали участников встречи в Абу-Даби

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков агентству "Интерфакс". Заявление российского чиновника цитирует Reuters.

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Кого Россия отправит на переговоры в Абу-Даби?

Российскую делегацию, как и ранее, возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский.

В то же время впервые в ее состав войдет заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он отвечает за отношения России со странами Северной и Южной Америки, контроль над вооружениями, нераспространение ядерного оружия и вопросы, связанные с ядерной программой Ирана.

Также среди участников будет высокопоставленный сотрудник Генерального штаба Юрий Жигарловский. Он занимает должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба России, которое отвечает за военное планирование и проведение операций.

В состав делегации также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления Генштаба России Игорь Костюков. Они уже принимали участие в предыдущих переговорах.

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Все члены делегации встретились с Владимиром Путиным в пятницу, 3 ноября, во время заседания Рады безопасности России.

Часть встречи была посвящена подготовке к предстоящим переговорам.

Во время открытой части заседания Путин поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за организацию переговоров и заявил, что хочет обсудить с российской делегацией подготовку к встрече. Остальная часть заседания проходила за закрытыми дверями.

Напомним, трехсторонний раунд переговоров между представителями Украины, США и России запланировано провести 10–11 ноября в Абу-Даби.

По словам специального посланника президента США Стива Виткоффа, делегации обсудят дальнейшие практические шаги для достижения мира.

Президент США Дональд Трамп накануне переговоров заявил, что ожидаемое соглашение между Украиной и Россией может стать "очень масштабным". Американский лидер отметил, что провел серию телефонных переговоров по урегулированию войны.