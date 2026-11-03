Украина и Россия проведут переговоры за посредничеством США: Виткофф назвал даты

Украина и Россия проведут переговоры за посредничеством США / Фото Getty Images (фото иллюстративное)
Украина и Россия проведут переговоры в Абу-Даби за посредничеством США. Стороны обсудят вопросы послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарные меры и шаги на пути к миру.
Об этом сообщил специальный представитель США Стив Виткофф.
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Когда состоится трехсторонняя встреча в Абу-Даби?
Согласно сообщению специального представителя президента США Стива Виткоффа в социальной сети X, дипломатическая встреча призвана способствовать реализации миссии президента Трампа по прекращению войны.
10–11 ноября в Абу-Даби Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией, содействуя реализации миссии президента Трампа по прекращению войны. Обсуждения будут сосредоточены на послевоенных договоренностях по вопросам безопасности, деэскалации, гуманитарных мерах и следующих шагах на пути к миру
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