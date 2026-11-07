У Путіна назвали учасників зустрічі в Абу-Дабі

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков агентству "Інтерфакс". Заяву російського чиновника цитує Reuters.

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Кого Росія відправить на переговори до Абу-Дабі?

Російську делегацію, як і раніше, очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

Водночас уперше до її складу долучиться заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков. Він відповідає за відносини Росії з країнами Північної та Південної Америки, контроль над озброєннями, нерозповсюдження ядерної зброї та питання, пов'язані з ядерною програмою Ірану.

Також серед учасників буде високопосадовець Генерального штабу Юрій Жигарловський. Він обіймає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу Росії, яке відповідає за військове планування та проведення операцій.

До делегації також увійдуть заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін і начальник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков. Вони вже брали участь у попередніх переговорах.

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Усі члени делегації зустрілися з Володимиром Путіним у п'ятницю, 6 листопада, під час засідання Ради безпеки Росії.

Частину зустрічі присвятили підготовці до майбутніх переговорів.

Під час відкритої частини засідання Путін подякував Об'єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорів і заявив, що хоче обговорити з російською делегацією підготовку до зустрічі. Решта засідання відбувалася за зачиненими дверима.

Нагадаємо, тристоронній раунд перемовин між представниками України, США та Росії заплановано провести 10 – 11 листопада в Абу-Дабі.

За словами спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, делегації обговорять подальші практичні кроки для досягнення миру.

Президент США Дональд Трамп напередодні переговорів заявив, що очікувана угода між Україною та Росією може стати "дуже масштабною". Американський лідер зазначив, що провів серію телефонних розмов щодо врегулювання війни.