Українська переговорна делегація вже прямує в Абу-Дабі для проведення переговорів

Про це повідомив Рустем Умєров.

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Які подробиці?

В Об'єднаних Арабських Еміратах перебуватимуть представники європейських країн формату Е4 – Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також делегати від НАТО і Єврокомісії.

З європейськими партнерами українська сторона проведе окремі координаційні зустрічі для узгодження позицій.

Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу– підкреслив Рустем Умєров.

Він також висловив подяку Об'єднаним Арабським Еміратам за надання переговорного майданчика, а також Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру за організаційну активність і підготовку до майбутніх зустрічей.

Пріоритети переговорів та безпекові питання

Наша мета – довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення України після війни– зазначив Рустем Умєров.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, консультації в ОАЕ мають торкнутися передусім базових безпекових питань.

Раніше ми також розповідали, що російську делегацію на цих тристоронніх зустрічах очолює Володимир Мединський.