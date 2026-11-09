Чотири пріоритети Білого дому: Кушнер розкрив плани США перед переговорами в Абу-Дабі

Кушнер і Віткофф проведуть зустріч з європейцями перед переговорами в Абу-Дабі / Getty Images

Спецпредставники США проведуть консультації з європейськими партнерами та Україною перед самітом в Абу-Дабі. Вашингтон планує зосередитися на чотирьох ключових безпекових та економічних пріоритетах.

Як повідомив спецпредставник США Джаред Кушнер у соцмережі X, до координаційного раунду консультацій долучаться делегати з України, ЄС, НАТО, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії. Adv популярні відео Які подробиці? За словами Кушнера, робота Білого дому зараз сфокусована на кількох нерозривних напрямах. Головними завданнями визначено припинення вогню, забезпечення дієвих гарантій безпеки для недопущення повторної агресії, формування масштабного економічного плану відновлення України, а також розв'язання гуманітарних проблем. Американська сторона прагне виробити практичні домовленості, які дадуть змогу забезпечити стабільний мир і полегшити наслідки війни для цивільного населення. Прогнози Чи залучать ЄС офіційно до переговорів за результатами зустрічі в Абу-Дабі? — — Гаряче x1.5 1 626 переглядів 2дн : 04год : 46хв Більше прогнозів тут → Підготовка до зустрічі з делегацією Росії Українська переговорна група вже вирушила до Об'єднаних Арабських Еміратів для участі у тристоронньому процесі. До складу делегації увійшли Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Самі тристоронні консультації за участі представників України, Сполучених Штатів Америки та Росії заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Як уже повідомлялося на нашому сайті, українська переговорна делегація вирушила до Абу-Дабі для проведення переговорів. Раніше ми також розповідали, що російську сторону на зустрічах очолить Володимир Мединський.

Ексклюзиви 24 каналу

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