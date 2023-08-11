Это говорит о том, что все решения, которые будут приниматься по Украине, должны быть уникальными, поскольку и сама война уникальна для современной истории. К тому же, между израильской системой безопасности и украинской значительно меньше общего, чем хочется кому-то видеть.

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Во-вторых, Израилю противостоял коллективный Восток, но который не был единоличной и высоко боеспособной милитарной силой в мире. В свою очередь Россия, даже сейчас, обескровленная и истощенная, представляет угрозу для своих соседей, и даже в мире. В той же Африке, например.

К тому же, важным аспектом продолжает оставаться наличие ядерного оружия в России, что само по себе противостояние и угрозы приводит к кардинально другим гарантиям безопасности. Настолько явной угрозы в Израиле, при всех стараниях Ирана, пока еще нет и не будет.

В-третьих... фактор отсутствия Израиля в НАТО. Это не применимо для Украины. Ведь Израиль противостоял странам, которые угрожали и угрожают его существованию, но не НАТО. В свою очередь, Украина противостоит стране, которая является постоянной и неизменной угрозой для стран НАТО.

И только Украина в составе НАТО эту угрозу сможет минимизировать.

Это всего несколько моментов, которые уже говорят о недееспособности израильской модели для Украины. Украине нужна украинская модель безопасности, и никакая другая. Оставьте сов в покое, верните глобусы детям.