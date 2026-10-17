Соответствующие выводы политики утвердили по итогам двухдневного саммита. Об этом они сообщили на сайте Европейского совета.

Что известно о гарантиях безопасности?

В субботу, 16 октября, Европейский совет приветствовал договоренность о продлении мандата Военной вспомогательной миссии ЕС (EUMAM Ukraine). Европа будет продолжать помогать и оснащать Вооруженные силы Украины.

В документе отмечается, что вклад каждого государства-члена будет основываться на его индивидуальных возможностях и нормах международного права. Поддержку для сдерживания агрессии будут оказывать через "Коалицию желающих" в сотрудничестве с США

Европейский Союз и государства-члены готовы присоединиться к предоставлению Украине надежных и действенных гарантий безопасности… Это предполагает поддержку способности Украины сдерживать агрессию и эффективно защищаться, в частности в долгосрочной перспективе

– говорится в документе.

Напомним, что в ходе этого же саммита Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По словам украинского президента, на данный момент нет никаких сигналов со стороны России о готовности положить конец войне.

Также стороны создадут совместную рабочую группу для ускорения прогресса в достижении промежуточных критериев. Стороны договорились сосредоточиться на " реформах в сфере верховенства права " и борьбе с коррупцией.