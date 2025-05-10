Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что должно стать ключевым элементом гарантий безопасности для Украины

Украину посетили лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании. Эммануэль Макрон заявил: если в Украине будет достигнуто перемирие, то следует разработать гарантии безопасности для Киева, чтобы сдержать Россию.

Мы договорились, что четким приоритетом является укрепление Сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии суверенитета и безопасности Украины. Ключевым элементом гарантий безопасности также должен стать контингент поддержки,

– сказал Зеленский.

В совместном заявлении лидеров говорится о том, что с понедельника, 12 мая, должно быть полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 суток. Если же Москва начнет выдвигать условия, то это можно рассматривать лишь как попытку продолжить войну и подорвать дипломатию.

"Они подчеркнули чрезвычайную важность укрепления Сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии суверенитета и безопасности Украины. Основным элементом гарантий безопасности Украины также должны стать гарантийные силы (контингент). Они согласились: если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, следует применить более жесткие санкции к ее банковскому и энергетическому секторам, нацеленные на ископаемое топливо, нефть и теневой флот", – говорится в заявлении.

В России уже отреагировали на предложение Украины о 30-дневном прекращении огня.