Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Що має стати ключовим елементом гарантій безпеки для України

В Україну завітали лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії. Еммануель Макрон заявив: якщо в Україні буде досягнуто перемир'я, то слід розробити гарантії безпеки для Києва, щоб стримати Росію.

Ми домовилися, що чітким пріоритетом є зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету та безпеки України. Ключовим елементом гарантій безпеки також має стати контингент підтримки,

– сказав Зеленський.

У спільній заяві лідерів ідеться про те, що з понеділка, 12 травня, має бути повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 діб. Якщо ж Москва почне висувати умови, то це можна розглядати лише як намагання продовжити війну та підірвати дипломатію.

"Вони підкреслили надзвичайну важливість зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету й безпеки України. Основним елементом гарантій безпеки України також мають стати гарантійні сили (контингент). Вони погодилися: якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до її банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот", – мовиться в заяві.

У Росії вже відреагували на пропозицію України щодо 30-денного припинення вогню.