По словам Зеленского, речи также не может идти о существенном уменьшении украинской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис президента Украины.

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Какие гарантии безопасности Зеленский считает необходимыми

Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны быть такими, что будут гарантировать, что Россия не вернется с новым нападением.

Стратегически сильными гарантиями безопасности для Украины сегодня, по словам Зеленского, является вступление в Европейский Союз, членство, будущее членство в НАТО, серьезные пакеты оружия, поддержка функционирования украинской армии.

Зеленский заметил, что армия Украины не может в разы уменьшаться, когда она граничит с агрессивным соседом, у которого есть миллионная армия. Россия в любой момент после перемирия может прийти в Украину снова.

Напомним, советники Трампа признают, что мирные переговоры между Украиной и Россией могут занять несколько месяцев, несмотря на предвыборные обещания быстрого завершения войны. Команда Трампа предлагает заморозить линию фронта, исключить членство Украины в НАТО и создать демилитаризованную зону, материальные гарантии безопасности для Украины.