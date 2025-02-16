Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times. В своем материале журналисты ссылаются на четырех неназванных западных чиновников, знакомых с этим вопросом.

Читайте также Марк Рютте объяснил, почему Европа оказалась за "бортом" мирных переговоров по войне в Украине

США направили запрос европейским странам

Запрос от США поступил на этой неделе: это произошло, когда европейские лидеры требовали принять участие в переговорах Трампа с Путиным, о которых он объявил в среду, 12 февраля.

Этот документ является способом, с помощью которого мы гарантируем свое участие,

– сказал один из чиновников.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил избранных европейских лидеров на саммит в Париже уже в понедельник, 17 февраля, чтобы обсудить, как Европа может усилить поддержку Украины.

В анкете, которую Государственный департамент США направил правительствам, Вашингтон намерен определить готовность Европы защитить Украину после мирного урегулирования и цену, которую страны готовы заплатить в обмен на участие в переговорах с Москвой. По словам чиновников, Госдеп США хочет получить информацию о военной технике, которую европейские столицы смогут предоставить, а также о количестве военных бригад, которые они готовы развернуть

Я сам не видел (эту анкету, – 24 Канал), но вполне понимаю, что это помогло бы сконцентрировать разговор,

– сказал Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО.

Он подчеркнул, что, несмотря на запрос США, европейские страны должны четко определить, как они могут активизировать свои усилия.

Я слышу, как европейские страны жалуются, что им не сразу нашлось место за столом (переговоров, – 24 Канал). Мой аргумент таков: сначала организуйтесь вместе, обсудите и подумайте о том, каким может быть вклад Европы,

– подытожил генсек.

Стоит отметить, что запрос США поступил накануне тура европейскими столицами представителя Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога, который начнется на следующей неделе в Брюсселе.