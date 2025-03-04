Миротворцы из других стран, по его мнению, являются худшей гарантией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FoxNews.

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Какие взгляды Вэнса на гарантии безопасности Украины

Вице-президент США считает, что экономическая вовлеченность США в Украину и является лучшей гарантией безопасности. Это лучше, чем вовлеченность иностранных военных, считает он.

Вэнс добавил, что его "не волнуют" заявления европейских лидеров с поддержкой Зеленского в контексте спора в Белом доме. Он отметил, что до Зеленского "надо донести необходимость мира".

В интервью FoxNews Вэнс снова говорил о недостатке уважения к США у Зеленского. Он добавил, якобы "Зеленский продемонстрировал откровенную незаинтересованность в участии в мирном процессе. Он подчеркнул, что Трамп очертил этот мирный процесс как "политику американского народа и их президента".

"Это настоящий срыв", – сказал он, говоря о действиях Зеленского в Белом доме.

Напомним, Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский не может вернуться в Овальный кабинет, пока не будет готов обсуждать детали мирного соглашения.