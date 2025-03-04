Миротворці з інших країн, на його думку, є гіршою гарантією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FoxNews.

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Які погляди Венса на гарантії безпеки Україні

Віцепрезидент США вважає, що економічна залученість США в Україну і є найкращою гарантією безпеки. Це краще, ніж залученість іноземних військових, вважає він.

Венс додав, що його "не хвилюють" заяви європейських лідерів з підтримкою Зеленського у контексті суперечки у Білому домі. Він зазначив, що до Зеленського "треба донести необхідність миру".

В інтерв'ю FoxNews Венс знову говорив про нестачу поваги до США у Зеленського. Він додав, нібито "Зеленський продемонстрував відверту незацікавленість в участі у мирному процесі. Він підкреслив, що Трамп окреслив цей мирний процес як "політику американського народу і їхнього президента".

"Це справжній зрив", – сказав він, говорячи про дії Зеленського у Білому домі.

Нагадаємо, Джей Ді Венс заявив, що Зеленський не може повернутися в Овальний кабінет, поки не буде готовий обговорювати деталі мирної угоди.