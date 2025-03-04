Венс вважає, що економічна участь Вашингтона в Україні є найкращою гарантією безпеки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FoxNews.

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Зеленського в Овальному кабінеті не чекають

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який був головним учасником перепалки із Зеленським у Білому домі, зробив чергову заяву про це.

За його словами, Зеленський не може повернутися до Овального кабінету, поки відмовляється обговорювати деталі мирної угоди.

В інтерв'ю FoxNews Венс знову говорив про нестачу поваги до США у Зеленського. Він заявив, нібито "Зеленський продемонстрував відверту незацікавленість в участі у мирному процесі, який Трамп окреслив як політику американського народу і їхнього президента".

Венс додав, що хоча поки український президент не стоїть на одних позиціях з Трампом, але "буде повинен" стати.