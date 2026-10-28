Гарантии безопасности, выборы и гуманитарная инициатива в Олешках: основные заявления Зеленского для СМИ

Владимир Зеленский отметил, что спокойно относится к заявлениям Дональда Трампа, уважая свободу слова. В то же время он подчеркнул, что всегда будет реагировать, когда речь идет непосредственно об Украине.

Что касается собственной риторики, президент пояснил, почему в условиях дефицита противоракетной обороны и ежедневных атак нет времени на осторожные и длительные сигналы.

У меня хорошие и конструктивные отношения с президентом Трампом, были прекрасные встречи с президентом, с его командой. Но это не значит, что за конструктивным диалогом кто-то будет не обращать внимания на деструктивные шаги. И я говорю это открыто.