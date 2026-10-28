Гарантии безопасности, выборы и гуманитарная инициатива в Олешках: основные заявления Зеленского для СМИ

"24 Канал" собрал основные заявления Владимира Зеленского из общения с журналистами.
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Основные заявления Зеленского
Хронология событий
Владимир Зеленский отметил, что спокойно относится к заявлениям Дональда Трампа, уважая свободу слова. В то же время он подчеркнул, что всегда будет реагировать, когда речь идет непосредственно об Украине.
Что касается собственной риторики, президент пояснил, почему в условиях дефицита противоракетной обороны и ежедневных атак нет времени на осторожные и длительные сигналы.
У меня хорошие и конструктивные отношения с президентом Трампом, были прекрасные встречи с президентом, с его командой. Но это не значит, что за конструктивным диалогом кто-то будет не обращать внимания на деструктивные шаги. И я говорю это открыто.
Зеленский рассказал, что Украину просили не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. После объявления Трампом "энергетического перемирия" Украина воздержалась от ударов по НПЗ в течение 72 часов, однако это не остановило российские атаки на украинскую энергетику.
По словам президента, украинские военные продолжают действовать и отвечать на удары врага.
Зеленский подчеркнул, что из-за войны на Ближнем Востоке в этом году Украина получала от США лишь 12 ракет для систем Patriot в месяц, тогда как потребность составляет до 150 ракет-перехватчиков в месяц.
Президент отметил, что Украина ищет варианты поставок ракет из других стран, однако для этого требуется подпись главы Пентагона Пита Хэгсета
Что касается возможной встречи США, Китая и России
Зеленский предположил, что на возможной встрече США, Китая и России будут обсуждаться вопросы Ближнего Востока и Украины. Он также выразил озабоченность рисками нового "Ялтинского соглашения", хотя и считает, что современный фрагментарный и технологичный мир не позволит сделать это так, как после Второй мировой войны.
Хотя Россия очень этого хочет. Я бы обратил внимание на то, кто больше всех хочет этой встречи. Я считаю, что после Аляски это будет вторая такая дипломатическая, серьезная победа России, если все произойдет именно так, как сейчас "подбрасывают" россияне относительно своих желаний о новой "Ялте". Я думаю, что Россия хочет этого больше всех. Я думаю, меньше всех хочет Китай.
Президент выразил желание, чтобы трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоялась до этих переговоров.
Что влияет на отношения между Россией и США
Президент Украины высказал предположение, что США обсуждают с Россией вопросы, касающиеся Ирана. Он отметил, что риторика Дональда Трампа о минимальной помощи России Ирану может быть попыткой оправдать оккупантов или побудить Россию к сотрудничеству.
По словам Зеленского, Россия затягивала переговорный процесс до промежуточных выборов в США, чтобы избежать новых санкций, "чтобы посмотреть – что будет дальше, с кем дальше договариваться".
Переговоры в Абу-Даби
По мнению Зеленского, проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби в настоящее время зависит от американской стороны, поскольку и Украина, и Россия подтвердили свою готовность.
Президент отметил, что внимание США в настоящее время сосредоточено на Ближнем Востоке, где возможная эскалация или политические изменения повлияют на график проведения переговоров о прекращении войны в Украине.
Территориальный вопрос
Глава государства подчеркнул, что Россия связывает вопрос о территориях с окончанием войны и гарантиями безопасности. В то же время партнеры знают, что вопрос о территориях является "красной чертой" для Украины.
Этот вопрос могут обсуждать только лидеры воюющих государств и только на своем уровне. Ни у кого другого полномочий нет.
Зеленский напомнил, что американцы предлагали различные варианты – демилитаризованные или буферные зоны.
Пока что дальше не продвигаемся в этом вопросе. Мы готовы обсуждать вопрос территорий, потому что "русские" постоянно хотят его обсуждать и делают это частью повестки дня. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне.
Об экономических договоренностях между США и Россией
Зеленский выразил убеждение, что "дизельное соглашение" открывает для России возможность продвигать следующие шаги – в отношении удобрений, газа, замороженных активов и снятия санкций. По его словам, Россия пытается использовать свои природные ресурсы, чтобы предложить США своеобразный "экономический брак".
Вряд ли такой "брак" может быть выгоден Америке в долгосрочной перспективе, ведь у России в каждом соглашении есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, но на коротком пути может показаться, что от этого можно извлечь выгоду.
Участие Европы в мирных переговорах
Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее участие Европы в переговорном процессе, потому что вопросы гарантий безопасности не могут обсуждаться без нее.
Существует несколько форматов гарантий безопасности, которые мы обсуждаем: в одном из них участвует Европа, а в другом – нет. Первый формат – это двусторонние гарантии безопасности США для Украины. Речь идет о системе гарантий по типу статьи 5. Второй формат – это "Коалиция желающих" с поддержкой со стороны Америки. Этот формат не может быть обсужден без Европы. Третий вариант – это НАТО. И это также не может обсуждаться без Европы – без той Европы, которая является частью Альянса.
По словам президента, хотя концептуальные вопросы можно обсудить при посредничестве США, однако переход к утверждению гарантий безопасности и финансирования требует обязательного участия Европы.
Контакты с лидерами Финляндии, Норвегии и американской стороной
Владимир Зеленский заявил, что ночью 27 октября у него состоялся разговор с премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. Они обсудили повестку дня предстоящей трехсторонней встречи в Абу-Даби.
Утром того же дня лидеры Финляндии и Норвегии пообщались с Владимиром Путиным, изложили ему позицию Украины и выслушали его точку зрения. После чего они позвонили Зеленскому.
В принципе, они передали, что, похоже, у них сложилось ощущение, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби. Тематикой должны стать такие вопросы: первые шаги по деэскалации, главные приоритеты для украинской стороны – в частности, в сфере безопасности, – и в целом прекращение этой войны.
Что касается встречи в Брюсселе, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона попросила изменить дату из-за проблем на Ближнем Востоке. В настоящее время Украина ожидает новых предложений.
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