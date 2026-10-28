Зустрічі зі США, вибори та удари по Росії: головні заяви Зеленського для ЗМІ

Зеленський припустив, що на можливій зустрічі США, Китаю та Росії обговорюватимуться питання Близького Сходу та України. Він також висловив застереження щодо ризиків нової "Ялтинської угоди", хоча й вважає, що сучасний фрагментарний і технологічний світ не дозволить зробити це так, як після Другої світової війни.

Хоча Росія дуже хоче. Я б звернув увагу на те, хто більше за всіх хоче цієї зустрічі. Я вважаю, що після Аляски це буде друга така дипломатична, серйозна перевага Росії, якщо все відбудеться саме так, як зараз "вкидають" росіяни щодо своїх бажань про нову "Ялту". Я думаю, що Росія хоче більше за всіх. Я думаю, менше за всіх хоче Китай.

Президент висловив бажання, щоб тристороння зустріч в Абу-Дабі відбулася до цих переговорів.