Остается последняя миля, – Зеленский о готовности гарантий безопасности

Владимир Зеленский раскрыл, на каком этапе находятся гарантии безопасности для Украины. По словам политика, документы почти готовы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.

Что Зеленский говорит о готовности документов?

Журналисты спросили президента, планирует ли он посетить Давос. Зеленский заявил, что пока остается в Украине, где координирует работу служб из-за ситуации в энергетике. По его словам, это сейчас "самый главный приоритет". Президент подчеркнул, что "выбирает Украину", а не форум в Давосе.

И план процветания, и гарантии безопасности. Очень важные два документа... Остается последняя миля, чтобы завершить эти документы,

– сказал Зеленский.

Он уточнил: если документы будут готовы, то будет и поездка. "Но пока у меня есть вызов в Украине, и для меня очень важно сейчас координировать все службы. Хотя сигналы из Давоса от команды идут, что, например, почти закончили документ о восстановлении Украины". – резюмировал украинский политик.

Почему Зеленский не поехал в Давос?