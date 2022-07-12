Гарнизонный храм Петра и Павла после реставрации фасада

Мэр Андрей Садовый сообщил, что по состоянию на 12 июля основные ремонтные работы фасада храма уже завершили. Он показал, как выглядит святыня после реставрации.

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Знакомо, что к храмовому празднику Гарнизонного храма Петра и Павла завершили основные ремонтные работы фасада… Удивительный результат. Спасибо всем международным партнерам, которые присоединились к этим изменениям,

– заметил Садовый.

Он также подчеркнул, что реставрация длилась 2 года. И вот наконец-то завершена.

По его словам, гарнизонный храм сегодня стал одним из культовых для всех львовян – здесь молятся за украинских военных, встречаются с ними и проводят в последний путь.



Гарнизонный храм Петра и Павла после реставрации / Фото с телеграмы Андрея Садового



Во Львове завершили реставрацию Гарнизонного храма Петра и Павла / Фото с телеграмы Андрея Садового

Гарнизонный храм Петра и Павла после реставрации фасада / Фото с телеграмы Андрея Садового