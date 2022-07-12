Гарнізонний храм Петра і Павла після реставрації фасаду

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що станом на 12 липня основні ремонтні роботи фасаду храму вже завершили. Він показав, який вигляд має святиня після реставрації.

Читайте також Епічна погоня у Львові: кур'єр збив поліцейського та вирішив втекти, але впав з мопеда

Знаково, що до храмового празника Гарнізонного храму Петра і Павла завершили основні ремонтні роботи фасаду… Результат дивовижний. Дякуємо усім міжнародним партнерам, які долучились до цих змін,

– зауважив Садовий.

Він також підкреслив, що реставрація тривала 2 роки. І от нарешті завершена.

За його словами, гарнізонний храм сьогодні став одним із культових для усіх львів'ян – тут моляться за українських військових, зустрічаються з ними і проводять в останню дорогу.



Гарнізонний храм Петра і Павла після реставрації / Фото з телеграму Андрія Садового



У Львові завершили реставрацію Гарнізонного храму Петра і Павла / Фото з телеграму Андрія Садового

Гарнізонний храм Петра і Павла після реставрації фасаду / Фото з телеграму Андрія Садового