В семье 13-го чемпиона мира по шахматам, а ныне правозащитника Гарри Каспарова случилась трагедия – умерла его мать Клара Шагеновна. Знаменитый гроссмейстер был очень близок со своей мамой и доверял ей во всем.

Женщина ушла из жизни 26 декабря 2020 года. О трагическом событии в своей семье Гарри Каспаров написал в твиттере, сообщает 24 канал.

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Что написал шахматист

С большим сожалением сообщаю о смерти моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой. Мой образец для подражания, мой самый большой защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама,

– сказал Гарри Кимович.

With great sorrow I share the news of the passing of my mother, Klara Shagenovna Kasparova. My role model, my greatest champion, my wise counsel, and the strongest person I will ever know. I love you, Mama. pic.twitter.com/GFgTcyUQBD — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 25, 2020

Что известно о семье Каспарова

Когда Каспарову исполнилось 7 лет, от лимфосаркомы умер его отец. После смерти мужа Клара Шагеновна, которая была специалистом по автоматике и телемеханике, полностью посвятила себя шаховой карьере сына.

В 1975 году, когда Гарри было 12 лет, с согласия родственников Клара Каспарова сменила его фамилию из родительского Вайнштейн на Каспаров. К такому шагу женщина прибегла, чтобы облегчить дальнейшую карьеру юного шахматиста. Парень подавал серьезные надежды, но ему мог повредить антисемитизм, который существовал в Советском Союзе.

Когда сыну исполнилось 18 лет, Клара ушла с работы и стала доверенным лицом Гарри. Она сопровождала его во всех направлениях, помогла стать чемпионом мира и удерживать это звание в течение 15 лет.

Гарри Каспаров: что о нем известно