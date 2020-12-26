Трагедия в семье: Гарри Каспаров потерял близкого человека
В семье 13-го чемпиона мира по шахматам, а ныне правозащитника Гарри Каспарова случилась трагедия – умерла его мать Клара Шагеновна. Знаменитый гроссмейстер был очень близок со своей мамой и доверял ей во всем.
Женщина ушла из жизни 26 декабря 2020 года. О трагическом событии в своей семье Гарри Каспаров написал в твиттере, сообщает 24 канал.
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Что написал шахматист
С большим сожалением сообщаю о смерти моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой. Мой образец для подражания, мой самый большой защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама,
– сказал Гарри Кимович.
Что известно о семье Каспарова
- Когда Каспарову исполнилось 7 лет, от лимфосаркомы умер его отец. После смерти мужа Клара Шагеновна, которая была специалистом по автоматике и телемеханике, полностью посвятила себя шаховой карьере сына.
- В 1975 году, когда Гарри было 12 лет, с согласия родственников Клара Каспарова сменила его фамилию из родительского Вайнштейн на Каспаров. К такому шагу женщина прибегла, чтобы облегчить дальнейшую карьеру юного шахматиста. Парень подавал серьезные надежды, но ему мог повредить антисемитизм, который существовал в Советском Союзе.
- Когда сыну исполнилось 18 лет, Клара ушла с работы и стала доверенным лицом Гарри. Она сопровождала его во всех направлениях, помогла стать чемпионом мира и удерживать это звание в течение 15 лет.
Гарри Каспаров: что о нем известно
- Гарри Каспаров является известным критиком режима Путина.
- В 2006 – 2007 годах он присоединился к организации ряда "Маршей несогласных".
- Также был председателем "Комитета-2008: свободный выбор".
- В 2007 году выдвигался единым кандидатом от коалиции оппозиционных сил "Другая Россия" на выборах президента России в марте 2008 года, однако ЦИК его не зарегистрировала.
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