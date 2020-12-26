У сім'ї 13-го чемпіона світу з шахів, а нині правозахисника Гаррі Каспарова трапилася трагедія – померла його мати Клара Шагеновна. Знаменитий гросмейстер був дуже близьким зі своєю мамою та довіряв їй в усьому.

Жінка пішла з життя 26 грудня 2020 року. Про трагічну подію у своїй сім'ї Гаррі Каспаров написав у твітері, повідомляє 24 канал.

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Що написав шахіст

З великим жалем повідомляю про смерть моєї мами, Клари Шагеновни Каспарової. Мій зразок для наслідування, мій найбільший захисник, мій мудрий порадник і найсильніша людина, яку я коли-небудь знав. Я люблю тебе, мамо,

– повідомив Гаррі Кімович.

With great sorrow I share the news of the passing of my mother, Klara Shagenovna Kasparova. My role model, my greatest champion, my wise counsel, and the strongest person I will ever know. I love you, Mama. pic.twitter.com/GFgTcyUQBD — Garry Kasparov (@Kasparov63) December 25, 2020

Що відомо про сім’ю Каспарова

Коли Каспарову виповнилося 7 років, від лімфосаркоми помер його батько. Після смерті чоловіка Клара Шагеновна, яка була спеціалістом з автоматики і телемеханіки, повністю присвятила себе шаховiй кар'єрі сина.

У 1975 році, коли Гаррі було 12 років, за згодою родичів Клара Каспарова змінила його прізвище з батьківського Вайнштейн на Каспаров. До такого кроку жінка вдалася, щоб полегшити подальшу кар’єру юного шахіста. Хлопець подавав серйозні надії, але йому міг зашкодити антисемітизм, який існував у Радянському Союзі.

Коли сину виповнилося 18 років, Клара пішла з роботи й стала довіреною особою Гаррі. Вона супроводжувала його в усіх напрямках, допомогла стати чемпіоном світу й утримувати це звання протягом 15 років.

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