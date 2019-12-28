ГАСИ получила шанс на перезагрузку

Кабинет министров Украины назначил первым заместителем главы ГАСИ Елену Костенко и так как на сегодняшний момент главы ГАСИ нет, она по факту стала и.о. руководителя инспекции.

Согласно данным из официальной биографии, 32-летняя Елена Костенко опытный юрист, аналитик. С 2014 года работала на разных должностях в Кабинете министров, а в 2016 году возглавила управление по вопросам государственного имущества и предприятий Министерства образования и науки Украины.

Реформа, которая затянулась

С момента своего существования Госархстройинспекция считается одним из самых коррумпи-рованных государственных органов и вопрос ее реформирования стоит на повестке дня уже не один год. Без справки архитектурно-строительного контроля невозможно запустить ни одно строительство. Кроме небольшого круга застройщиков, никто не может получить разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию без солидных отчислений. Фактически, платят все.



О поборах в ГАСИ говорят первые лица государства, эксперты посчитали, что на простом оформлении бумажек бизнес теряет до 100 млн грн ежегодно, а журналисты в открытую назы-вают фамилии главных «выгодополучателей» данной «схемы». Однако, несмотря на перма-нентную турбулентность и смену руководящего состава как в центре, так и на местах, глобаль-но ситуация не меняется.



Еще в сентябре прошлого года предыдущий президент Петр Порошенко поднял вопрос рефор-мирования ведомства и поручил генпрокурору Юрию Луценко разобраться в ситуации. Луцен-ко устроил публичную взбучку в ГАСИ, назвал коррупцию в ведомстве беспрецедентной, и объявил войну «схемщикам». Были уволены несколько региональных руководителей, а через месяц, несмотря на серьезное сопротивление, «ушли» и главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексея Кудрявцева. Но не из-за коррупции, нет. Просто у него ока-зался поддельный диплом. И на этом «крестовый поход» Луценко закончился. На смену Куд-рявцеву пришел его подопечный Александр Строкач, а настоящих «смотрящих» смена руково-дства ГАСИ никак не коснулась.



Как ранее писал журналист Юрий Бутусов, теневыми руководителями этой отрасли называют братьев Юрия и Алексея Горовых, которые «смотрят» за ГАСИ со времен Януковича. После революции достоинства все звенья замкнул на себе бывший и.о. министра аграрной политики Максим Мартынюк, доверенное лицо экс-премьера Владимира Гройсмана. Поэтому неодно-кратные попытки поломать «схему» терпели фиаско.



Примечательно, что в рамках реформы, инициированной тем же Гройсманом, чтобы полностью устранить влияние чиновников на оформление разрешительных документов, ГАСИ внедрила в 2018 году новую систему - электронный кабинет застройщика «Прозора ДАБІ». Но даже это нововведение не ударило по наполнению «кассы» – уже после смены власти в электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от публики.

Тяжеловес от Зеленского

Вопрос перезагрузки ГАСИ стоит на повестке дня и у нового президента. Владимир Зеленский поставил очередную амбициозную задачу: к концу 2019 ликвидировать тотальную коррупцию в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и градостроительства.



Зеленский отметил необходимость перевести предоставление административных услуг в строительстве в электронный формат и ввести автоматическую регистрацию в реестре разрешительных документов. Также ввести исключительно судебный порядок обжалования права осуществления подготовительных, строительных работ по указанным разрешительными документами и отмены декларации готовности объекта к эксплуатации.



Собственно, это и есть дорожная карта для нового и.о. руководителя ГАСИ. Перед Еленой Костенко стоит архисложная задача – сломать отлаженный коррупционный механизм, который не один год душит застройщиков. Очевидно, что ей придется столкнуться с очень серьезным сопротивлением. Братья Горовые, похоже, уже нашли общий язык и с представителями новой власти. Так, в частности, Юрий Горовой был замечен среди гостей на нашумевшей свадьбе в Сен-Тропе (Франции) неофициального куратора Министерства юстиции Андрея Довбенко вместе с застройщиком Андреем Вавришем и главой офиса президента Андреем Богданом. Поэтому очередной этап «битвы» за ГАСИ только начинается.



Стоит отметить, что кандидатура Костенко на эту должность выбрана не случайно. Во-первых, она равноудалена от всех групп влияния в президентской команде. Во-вторых, имеет опыт проведения резонансных служебных расследований, в частности участвовала в проверке деятельности ГФС Украины относительно неэффективности управления.



И самое главное – в Минобразования она занималась созданием внутреннего реестра государ-ственного имущества и правоустанавливающих документов на имущество и земельные участ-ки, которые находились в сфере управления МОН и усовершенствованием нормативной базы этого управления. А это значит, что в ГАСИ для нее не будет ничего нового.

При этом представлять ее коллективу приехал глава Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроитель-ства Андрей Клочко. Так что назначение Елены Костенко можно считать первым этапом пере-загрузки Госархстройинспекции.