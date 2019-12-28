ДАБІ отримала шанс на перезавантаження

Кабінет міністрів України призначив першим заступником глави ДАБІ Олену Костенко і оскільки на сьогоднішній момент глави ДАБІ немає, вона за фактом стала в.о. керівника інспекції.

Згідно з даними офіційної біографії, 32-річна Олена Костенко є досвідченим юристом, аналітиком. З 2014 року працювала на різних посадах в Кабінеті міністрів, а в 2016 році очолила управління з питань державного майна і підприємств Міністерства освіти і науки України.

Реформа, що затягнулась

З моменту свого існування Держархбудінспекція вважається одним з найбільш корумпованих державних органів і питання її реформування стоїть на порядку денному вже не один рік. Без довідки архітектурно-будівельного контролю неможливо запустити жодне будівництво. Крім невеликого кола забудовників, ніхто не може отримати дозвіл на будівництво і введення в експлуатацію без солідних відрахувань. Фактично, платять всі.

Про побори в ДАБІ говорять перші особи держави, експерти порахували, що на простому оформленні папірців бізнес втрачає до 100 млн грн щорічно, а журналісти у відкриту називаються прізвища головних "вигодонабувачів" даної "схеми". Однак, незважаючи на перманентну турбулентність і зміну керівного складу як в центрі, так і на місцях, глобально ситуація не змінюється.

Ще у вересні минулого року президент Петро Порошенко підняв питання реформування відомства і доручив генпрокурору Юрію Луценку розібратися в ситуації. Луценко влаштував публічну прочуханку в ДАБІ, назвав корупцію у відомстві безпрецедентною, і оголосив війну "схемникам". Були звільнені кілька регіональних керівників, а через місяць, незважаючи на серйозний опір, "пішов" і глава Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев. Але не через корупцію, ні. Просто у нього виявився підроблений диплом. І на цьому "хрестовий похід" Луценка закінчився. На зміну Кудрявцеву прийшов його підопічний Олександр Строкач, а справжніх "смотрящих" зміна керівництва ДАБІ ніяк не торкнулася.

Як раніше писав журналіст Юрій Бутусов, тіньовими керівниками цієї галузі називають братів Юрія та Олексія Горових, які "дивляться" за ДАБІ з часів Януковича. Після революції гідності всі ланки замкнув на собі колишній в.о. міністра аграрної політики Максим Мартинюк, довірена особа експрем'єра Володимира Гройсмана. Тому неоднозначні спроби поламати "схему" терпіли фіаско.

Примітно, що в рамках реформи, ініційованої тим же Гройсманом, щоб повністю усунути вплив чиновників на оформлення дозвільних документів, ДАБІ впровадила в 2018 році нову систему – електронний кабінет забудовника "Прозора ДАБІ". Але навіть це нововведення не вдарило по наповненню "каси"» – вже після зміни влади в електронному реєстрі послуг в сфері будівництва виявили дивний скрипт, який дозволяє тимчасово приховувати документи від публіки.

Важковаговик від Зеленського

Питання перезавантаження ДАБІ стоїть на порядку денному і у нового президента. Володимир Зеленський поставив чергове амбітне завдання: до кінця 2019 ліквідувати тотальну корупцію в сфері державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування.

Зеленський наголосив на необхідності перевести надання адміністративних послуг в будівництві в електронний формат і ввести автоматичну реєстрацію в реєстрі дозвільних документів. Також ввести виключно судовий порядок оскарження права здійснення підготовчих, будівельних робіт за вказаними дозвільними документами і скасування декларації готовності об'єкта до експлуатації.

Власне, це і є дорожня карта для нового в.о. керівника ДАБІ. Перед Оленою Костенко стоїть архіскладне завдання – зламати налагоджений корупційний механізм, який не один рік душить забудовників. Очевидно, що їй доведеться зіткнутися з дуже серйозним опором. Брати Горові, схоже, вже знайшли спільну мову і з представниками нової влади. Так, зокрема, Юрій Горовий був помічений серед гостей на гучному весіллі в Сен-Тропе (Франції) неофіційного куратора Міністерства юстиції Андрія Довбенка разом із забудовником Андрієм Ваврішою і главою офісу президента Андрієм Богданом. Тому черговий етап "битви" за ДАБІ тільки починається.

Варто зазначити, що кандидатура Костенка на цю посаду обрано не випадково. По-перше, вона рівновіддалена від усіх груп впливу в президентській команді. По-друге, має досвід проведення резонансних службових розслідувань, зокрема брала участь у перевірці діяльності ДФС України щодо неефективності управління.

І найголовніше – в Міносвіти вона займалася створенням внутрішнього реєстру державного майна і правовстановлюючих документів на майно та земельні ділянки, які перебували в сфері управління МОН та удосконаленням нормативної бази цього управління. А це значить, що в ДАБІ для неї не буде нічого нового.

При цьому представляти її колективу приїхав глава Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудівництва Андрій Клочко. Тож призначення Олени Костенко можна вважати першим етапом перезавантаження Держархбудінспекції.