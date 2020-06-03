Пандемия коронавируса вернула сотни тысяч украинских заробитчан домой. Но они не собираются оставаться в Украине, большинство из работников планируют снова ехать в Европу на работу. У всех ли это получится после введения новых правил.

Украина и Польша обсуждают возобновление сотрудничества, речь идет в частности о сезонных трудовых мигрантах, которые стремятся вернуться на работу в Европу после карантина. Две страны договариваются об упрощении процедуры пересечения границы. Об этом сообщалось на сайте 24 канала.

Читайте об этом здесь Украина и Польша упростят процедуру пересечения границы

Финансовые потери

Эпидемия COVID-19 внесла значительные коррективы в планы людей. Многие остались без работы. Согласно данным Государственного центра занятости, безработица в Украине увеличилась почти на 50%. В такой ситуации нашей стране вряд ли удастся сохранить рабочие руки – заробитчане уже начинают возвращаться в Европу.

Причины понятны. В Украине работы стало меньше, а заработная плата продолжает отставать от европейской. В то же время в странах ЕС наших работников ждут с нетерпением. В Чехии, к примеру, фермеры говорят, что без украинских работников их ждет катастрофа.

Наших работников в Европе ценят за трудолюбие. Украинцы составляют самую большую группу трудовых мигрантов в Евросоюзе. Больше всего их работает в Польше, Италии и Чехии.

Большую часть заработанного они отсылают домой. По оценкам Всемирного банка, в 2019 году украинцы перечислили домой 16 миллиардов долларов. Это 10% от ВВП Украины.

Где можно работать и сколько платят

Польша

В Польше самыми популярными вакансиями являются разнорабочие на складах и заводах, а также водители, реже сварщики. В среднем работодатели предлагают потенциальным претендентам 23 500 грн в месяц.

Чехия

Вакансиями в Чехии украинцы начали интересоваться вдвое больше, чем в предыдущие годы. Работодатели ищут также разнорабочих на заводы и склады. Средняя заработная плата — 23 000 грн в месяц.

Германия

Больше всего платят в Германии – в среднем 43 000 грн в месяц. Правда попасть туда на работу сложнее, так как в этой стране прихотливы к специалистам – берут только тех, у кого действительно большой опыт и хорошие навыки.



В конце мая на границе с Польшей образовалась очередь / Фото "Четвертая студия"

Другие страны

Больше всего в украинских заробитчанах нуждаются на сезонных работах страны, которые занимаются сельским хозяйством. В частности, Финляндия объявила, что готова принять около 14 тысяч украинских заробитчан в этом году.

Также украинцы ездят на заработки в Израиль и другие страны ЕС, а вот в Россию поток трудовой миграции из Украины за последние годы значительно уменьшился. Какой смысл ехать в эту страну, если Европа предлагает значительно лучшие условия.

Трудовая миграция после коронавируса

Карантинные меры становятся менее жесткими, но пересечение границы – все еще проблема для украинцев. Немало заробитчан, которые вынуждены были вернуться домой, теперь не могут выехать на работу, это прежде всего сезонные работники.

Хоть в агентства, которые занимаются трудоустройством заграницей, приходит очень много заявок, но всех желающих трудоустроить не могут. Кроме проблемы с пересечением границы, украинское государство ввело новые правила.

Отныне украинцам можно работать за границей, но только в том случае, если они получили контракт минимум на три месяца, поселение и транспортировку в обе стороны, а также медицинское страхование, которое покрывает лечение от COVID-19.

Такие правила введены в связи с необходимостью контролировать распространение заболеваний.



Когда страны откроют границы для иностранцев / Инфографика 24 канала

Большинству из работников придется остаться дома, поскольку новые требования трудно выполнить. Большинство людей сами организуют свою транспортировку. Некоторые работники работают по коротким контрактам, действие которых меньше, чем три месяца. Кроме того, есть и такие, кто работает вообще без контракта.

Требования относительно выезда работников важны не только для безопасности самих работников, но и украинцев внутри страны. ПОтому что инфицированные работники, вернувшись домой, могут повысить темпы заражения, – объясняют меры безопасности в украинском правительстве.

На каком основании украинцы могут поехать на заработки:

Наличие вида на временное или постоянное проживание.

Открытая рабочая виза и приглашение от работодателя.

Договоренность между странами на уровне МИД (касается некоторых стран).

Выехать по биометрическому паспорту и найти работу на месте – пока не удастся.