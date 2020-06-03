Пандемія коронавірусу повернула сотні тисяч українських заробітчан додому. Але вони не збираються лишатися в Україні, більшість з працівників планують знову їхати в Європу на роботу. Чи у всіх це вийде після введення нових правил.

Україна та Польща обговорюють відновлення співпраці, мова йде зокрема про сезонних трудових мігрантів, які прагнуть повернутися на роботу в Європу після карантину. Дві країни домовляються про спрощення процедури перетину кордону. Про це повідомлялось на сайті 24 каналу.

Читати про це тут Україна і Польща спростять процедуру перетину кордону

Фінансові втрати

Епідемія COVID-19 внесла значні корективи у плани людей. Багато хто лишився без роботи. Згідно з даними Державного центру зайнятості, безробіття в Україні збільшилось майже на 50%. За такої ситуації нашій країні вряд чи вдасться зберегти робочі руки – заробітчани вже починають повертатися в Європу.

Причини зрозумілі. В Україні роботи стало менше, а заробітна платня продовжує відставати від європейської. Водночас в країнах ЄС наших заробітчан чекають з нетерпінням. В Чехії, до прикладу, фермери говорять, що без українських працівників їх чекає катастрофа.

Наших заробітчан в Європі цінують за працьовитість. Українці складають найбільшу групу трудових мігрантів у Євросоюзі. Найбільше їх працює в Польщі, Італії й Чехії.

Більшу частину заробленого вони відсилають додому. За оцінками Світового банку, в 2019 році українці переказали додому 16 мільярдів доларів. Це 10% від ВВП України.

Де можна працювати й скільки платять

Польща

В Польщі найпопулярнішими вакансіями є різноробочі на складах і заводах, а також водії, рідше зварювальники. В середньому роботодавці пропонують потенційним претендентам 23 500 грн у місяць.

Чехія

Вакансіями в Чехії українці почали цікавитися вдвічі більше, ніж у попередні роки. Роботодавці шукають також різноробочих на заводи і склади. Середня заробітна плата — 23 000 грн у місяць.

Німеччина

Найбільше платять в Німеччині – в середньому це 43 000 грн у місяць. Щоправда потрапити туди на роботу складніше, адже в цій країні вибагливі до спеціалістів – беруть лише тих, у кого дійсно гарний досвід й навики.

У кінці травня на кордоні з Польщею утворилася черга / Фото "Четверта студія"

Інші країни

Найбільше українських заробітчан потребують на сезонних роботах країни, які займаються сільським господарством. Зокрема, Фінляндія оголосила, що готова прийняти близько 14 тисяч українських заробітчан цьогоріч.

Також українці їздять на заробітки в Ізраїль та інші країни ЄС, а от в Росію потік трудової міграції з України за останні роки значно зменшився. Який сенс їхати в цю країну, якщо Європа пропонує значно кращі умови.

Трудова міграція після коронавірусу

Карантині заходи стають менш жорсткими, але перетин кордону все ще проблема для українців. Чимало заробітчан, які змушені були повернутися додому, тепер не можуть виїхати на роботу, це перш за все сезонні працівники.

Хоч в агенції, які займаються трудовлаштуванням закордоном, надходять дуже багато заявок, але всіх охочих працевлаштувати не можуть. Окрім проблеми з перетином кордону, українська держава запровадила нові правила.

Відтепер українцям можна працювати за кордоном, але лише в тому випадку, якщо вони отримали контракт мінімум на три місяці, поселення і транспортування в обидва боки, а також медичне страхування, яке покриває лікування від COVID-19.

Такі правила запроваджені у зв’язку з необхідністю контролювати поширення захворювань.



Коли країни відкриють кордони для іноземців / Інфографіка 24 каналу

Більшості з заробітчан доведеться лишитися вдома, оскільки нові вимоги важко виконати. Більшість людей самі організовують своє транспортування. Деякі заробітчани працюють за короткими контрактами, дія яких менша, ніж три місяці. Крім того, є й такі, хто працює взагалі без контракту.

Вимоги, щодо виїзду заробітчан є важливими не лише для безпеки самих заробітчан, але й українців всередині країни. Адже інфіковані заробітчани, повернувшись додому, можуть підвищити темпи зараження, – пояснюють заходи безпеки в українському уряді.

На якій підставі українці можуть поїхати на заробітки:

Наявність посвідки на тимчасове чи постійне проживання.

Відкрита робоча віза та запрошення від роботодавця.

Домовленість між країнами на рівні МЗС (стосується деяких країн).

Виїхати за біометричним паспортом і знайти роботу на місці – поки не вдасться.