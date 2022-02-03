Российские инструкторы готовили боевика на полигоне возле оккупированного города Лутугино, что на Луганщине.

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Что известно о боевике

Задержанный является жителем Лисичанска. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности.

В январе 2015 года он добровольно присоединился к группировкам боевиков. Ему дали российское оружие и военную форму.

Бил из гранатометов в сторону ВСУ

Когда мужчина прошел курс огневой подготовки, его назначили гранатометчиком одного из незаконных вооруженных формирований оккупантов. Так называемое "подразделение" участвовало в боевых действиях против украинских войск возле Станицы Луганской.

Убежал от боевиков

У мужчины был конфликт с вожаками, которые издевались над своими подчиненными и "выбивали" из них деньги. После этого он сбежал из рядов боевиков и долго скрывался от правосудия.

Теперь задержанному сообщили о подозрении за участие в деятельности незаконных вооруженных формирований. Решают, какую меру ему избрать.

Также проверяют информацию о причастности злоумышленника к другим преступлениям.

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