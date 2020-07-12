Боевики игнорируют линии отвода тяжелого вооружения. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 11 танков и гаубицу "Гиацинт С" вблизи поселка Лутугино, что на Луганщине.

Тяжелое вооружение зафиксировал беспилотник

На неподконтрольной Украине территории с помощью беспилотника обнаружили 11 Т-64 и 152-миллиметровую гаубицу 2С5 "Гиацинт С". Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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Также оккупанты продолжают минировать поля вблизи участка разведения сил "Петровское".

Боевики обстреливают беспилотники

Чтобы не разоблачить себя, пророссийские боевики обстреливают беспилотники наблюдателей из стрелкового оружия.

В СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон – 24 канал) обеспокоены, что российские оккупационные войска демонстрируют нежелание придерживаться минских договоренностей.

Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению международного вооруженного конфликта и подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах,

– говорится в сообщении штаба ООС.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала