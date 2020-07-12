Гаубиця та танки на Донбасі: спостерігачі зафіксували важке озброєння
Бойовики ігнорують лінії відведення важкого озброєння. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 11 танків та гаубицю "Гіацинт С" поблизу селища Лутугине, що на Луганщині.
Важке озброєння зафіксував безпілотник
На непідконтрольній Україні території з допомогою безпілотника виявили 11 Т-64 та 152-міліметрову гаубицю 2С5 “Гіацинт С". Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.
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Також окупанти продовжують мінувати поля поблизу ділянки розведення сил "Петрівське".
Бойовики обстрілюють безпілотники
Аби не викрити себе, проросійські бойовики обстріляють безпілотники спостерігачів зі стрілецької зброї.
В СЦКК (Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – 24 канал) занепокоєні, що російські окупаційні війська демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей.
Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення міжнародного збройного конфлікту та наражають на небезпеку мирне населення в окупованих ними населених пунктах,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.