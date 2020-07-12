Бойовики ігнорують лінії відведення важкого озброєння. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 11 танків та гаубицю "Гіацинт С" поблизу селища Лутугине, що на Луганщині.

Важке озброєння зафіксував безпілотник

На непідконтрольній Україні території з допомогою безпілотника виявили 11 Т-64 та 152-міліметрову гаубицю 2С5 “Гіацинт С". Про це повідомляє пресслужба штабу ООС у фейсбуці.

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Також окупанти продовжують мінувати поля поблизу ділянки розведення сил "Петрівське".

Бойовики обстрілюють безпілотники

Аби не викрити себе, проросійські бойовики обстріляють безпілотники спостерігачів зі стрілецької зброї.

В СЦКК (Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін – 24 канал) занепокоєні, що російські окупаційні війська демонструють небажання дотримуватись мінських домовленостей.

Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення міжнародного збройного конфлікту та наражають на небезпеку мирне населення в окупованих ними населених пунктах,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу