Эксперты небезосновательно называют это вооружение чрезвычайно скоростным и мощным. В этом материале 24 Канал собрал все самое важное, что нужно знать о самоходных установках Archer.
Читайте также БМП Bradley и Marder без танков малоэффективны: полковник ВСУ спрогнозировал важные поставки
Мощные параметры САУ Archer
Заметим, что Archer представляет собой 155-миллиметровую артиллерийскую систему, имеющую установленную боевую станцию с дистанционным управлением M151 Protector и шасси Volvo A30D с колесной формулой 6 на 6.
В арсенале Швеции 48 таких установок, и часть из них страна может передать украинской армии. Важно, что эти системы разработала Швеция в 2011 году для нужд шведских и норвежских военных. Максимальная скорость таких гаубиц – 90 километров в час.
Когда Украина получит самоходные гаубицы Archer это значительно повысит боевой потенциал и боеспособность украинских Вооруженных Сил. Дальность стрельбы артиллерийской системы составляет 30 – 40 километров,
– отмечают военные аналитики в комментариях западному изданию.
Кроме того, следует сказать, что гаубицы объединяют технологии и возможности от проверенных международных производителей оружия:
- боевую станцию с дистанционным управлением M151 Protector производит Kongsberg;
- стандартные боеприпасы для системы – компания Bofors, расположенная в Швеции;
- оборудование экстренного вождения Archer – американская компания Hutchinson.
Некоторые аналитики предполагают, что наше государство может получить 12 единиц таких шведских артиллерийских систем. Такую же цифру обнародовало министерство обороны Швеции еще в октябре 2022 года. Хотя до сих пор непонятно, когда Стокгольм предоставит украинской армии эти гаубицы.
По словам экспертов, военнослужащие Вооруженных Сил способны освоить Archer не больше чем через неделю. Это еще раз свидетельствует о том, что наша армия одна из лучших в мире, хотя некоторые авторитетные специалисты ставят ее всего на 15 место в рейтинге стран от лучшей до худшей армии.
Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира / Картинка 24 Канала