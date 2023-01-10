Эксперты небезосновательно называют это вооружение чрезвычайно скоростным и мощным. В этом материале 24 Канал собрал все самое важное, что нужно знать о самоходных установках Archer.

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Мощные параметры САУ Archer

Заметим, что Archer представляет собой 155-миллиметровую артиллерийскую систему, имеющую установленную боевую станцию с дистанционным управлением M151 Protector и шасси Volvo A30D с колесной формулой 6 на 6.

В арсенале Швеции 48 таких установок, и часть из них страна может передать украинской армии. Важно, что эти системы разработала Швеция в 2011 году для нужд шведских и норвежских военных. Максимальная скорость таких гаубиц – 90 километров в час.

Когда Украина получит самоходные гаубицы Archer это значительно повысит боевой потенциал и боеспособность украинских Вооруженных Сил. Дальность стрельбы артиллерийской системы составляет 30 – 40 километров,

– отмечают военные аналитики в комментариях западному изданию.

Обратите внимание! Если с помощью Archer стрелять снарядами Excalibur, самоходная гаубица достигнет дальности в 50 километров.

Кроме того, следует сказать, что гаубицы объединяют технологии и возможности от проверенных международных производителей оружия:

боевую станцию с дистанционным управлением M151 Protector производит Kongsberg;

стандартные боеприпасы для системы – компания Bofors, расположенная в Швеции;

оборудование экстренного вождения Archer – американская компания Hutchinson.

Некоторые аналитики предполагают, что наше государство может получить 12 единиц таких шведских артиллерийских систем. Такую же цифру обнародовало министерство обороны Швеции еще в октябре 2022 года. Хотя до сих пор непонятно, когда Стокгольм предоставит украинской армии эти гаубицы.

Заметим! Французская артиллерийская установка Caesar и немецкая PzH 2000 имеют аналогичные конструкции и средства управления, что и Archer. Собственно, с помощью Caesar ВСУ успешно ликвидируют оккупантов еще с первых месяцев полномасштабного вторжения.

По словам экспертов, военнослужащие Вооруженных Сил способны освоить Archer не больше чем через неделю. Это еще раз свидетельствует о том, что наша армия одна из лучших в мире, хотя некоторые авторитетные специалисты ставят ее всего на 15 место в рейтинге стран от лучшей до худшей армии.



Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира / Картинка 24 Канала