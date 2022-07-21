"Инаугурация" состоялась в помещении Любимовского поселкового общества. В кресло так называемого "начальника", говорят местные жители, посадили Андрея Штепу из соседней Васильевки.

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Гауляйтер известен в общине, как торговец самогоном

Источники сообщили, что Штепа хорошо известен как торговец самогоном, также он тратил деньги на наркотики.

Ранее общину возглавлял Сергей Коновалов. Однако он не смог работать в условиях оккупации, поэтому 18 июля собрал собрание и поблагодарил свою команду и местных жителей.

Далее взяли слово "незваные гости" из Каховки, которые представили нам нового "председателя" Андрея Штепу. Тот призвал сотрудников поселкового совета сотрудничать с ним, потому что, мол, они "знают местных лучше, чем он",

– рассказывают очевидцы.

"Шныра" пообещал, что зарплата будет по 60 тысяч рублей в месяц, и щедрым жестом объявил о выдаче материальной помощи в размере 10 тысяч в валюте захватчиков. Но жители общества это не оценили и подачки брать не хотят.

Что сообщают в Любимовке о новом гауляйтере:

Штепа – уроженец россии. В Каховку переехал уже подростком.

Последние 15 лет прожил в Васильевке, где баллотировался в должность сельского головы.

Интересно, что ранее гауляйтеркой в Старой Збурьевке Голопристанской территориальной общины назначили местную безработную. Здесь оккупанты терроризируют местное население.

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Гауляйтером ранее назначили мужчину, толкавшего гвозди к носу

Отметим, что Шныра не является гауляйтером с наиболее оригинальной биографией. Так в Балаклее заместителем так называемого "руководителя" стал Сергей Агарков. Мужчине должны помнить поклонники шоу "Украина имеет талант". Агарков там "поражал" своим умением совать себе гвозди к носу.

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