Такое мнение высказала советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в эфире 24 канала.

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По ее словам, война РФ в Украине ускоряет процесс декарбонизации.

Зеркаль подчеркнула, что все уже говорят о том, что надо больше времени уделять, например, в ядерной энергетике, как возможному использованию на переходный период в связи с нехваткой "зеленой энергетики".

Теперь все меньше говорят о газе. Потому что он перестает быть привлекательным, как это было до начала этой войны. Все понимают, что от газа надо отказываться, что это "газовая игла",

– пояснила советница министра энергетики.

Елена Зеркаль утверждает, что все понимают, что одной из причин этой войны является нежелание России мириться с тем, что через 20 лет они останутся сидеть на своем газе и своей нефти.

Насколько это будут большие потери для бюджета России? Чиновница говорит, что более 60% российского бюджета – это поступления от энергоносителей.

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К слову, Елена Зеркаль ранее рассказывала, что Россия пытается сделать упреждающий удар по газу. Она понимает, что у Европы есть рычаги, которые нужны для введения ограничений по расчетам, что Европа может создать специальный счет и там сосредотачивать деньги.

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