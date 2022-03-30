Европа может создать специальный счет и там сосредотачивать деньги. Об этом в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале сказала спикер министра энергетики Украины Елена Зеркаль.
Обратите внимание Евросоюз не планирует платить за российский газ в рублях
Прерывание газа может быть только временное
По ее словам, чтобы упреждать такую возможность Россия "пошла в атаку" с расчетом в рублях.
У россиян нет возможности остановить поток газа,
– подчеркнула Зеркаль.
Она объяснила, для того чтобы сделать это, им нужно заглушить свои скважины и перестать добывать газ. Даже если Россия сможет прервать поставки в Европу, это будет очень временное прерывание.
Газ нужно либо жечь, либо поставлять
Оно будет связано с наполнением их подземных хранилищ. Как только они переполнятся, россиянам нужно будет бешеное количество газа:
- или жечь;
- или поставлять – другого пути нет.
"Газ постоянно добывается и постоянно должен куда-нибудь транспортироваться. Если у вас нет объемов в подземных хранилищах, вы должны его транспортировать по трубе", – отметила Зеркаль.
Премьера интервью с Еленой Зеркаль: смотрите на ютубе 31 марта