Європа може створити спеціальний рахунок і там зосереджувати гроші. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі сказала речниця міністра енергетики України Олена Зеркаль.

Зверніть увагу Євросоюз не планує платити за російський газ у рублях

Переривання газу може бути тільки тимчасове

За її словами, аби попереджувати таку можливість, Росія "пішла в атаку" з розрахунком у рублях.

В росіян немає можливості зупинити потік газу,

– наголосила Зеркаль.

Вона пояснила, для того, щоб зробити це, їм потрібно заглушити свої свердловини і перестати видобувати газ. Навіть якщо Росія зможе перервати постачання в Європу, це буде дуже тимчасове переривання.

Газ потрібно або палити, або постачати

Воно буде пов'язане з наповненням їхніх підземних сховищ. Щойно вони переповняться, росіянам потрібно буде шалену кількість газу:

або палити;

або постачати – іншого шляху немає.

"Газ постійно видобувається і постійно повинен кудись транспортуватися. Якщо у вас немає обсягів у підземних сховищах, ви повинні його транспортувати трубою", – зауважила Зеркаль.