Про це 29 березня повідомила єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон. Вона зазначила, що ЄС приєднується до держав з G7, які відхилили вимогу російського президента Володимира Путіна про оплату за газ в рублях.

До теми Країни G7 відмовили Росії платити за газ рублями

"Міністри енергетики G7 та Єврокомісія відхилили вимогу Путіна про оплату поставок газу в рублях! Тому партнери з G7 погодилися закликати компанії, що базуються в їхніх країнах, не погоджуватися на такі вимоги", – написала Сімсон.

Погрози Росії

Окупанти намагаються зміцнити курс рубля й шантажують Європу. Росія вимагає від "недружніх" країн платити за газ в їхній валюті. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія може повністю припинити постачання газу.

Ми не постачатимемо безкоштовно газ, це однозначно. У нашій ситуації займатися європейською благодійністю навряд чи можливо та доцільно,

– сказав Пєсков.

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