Об этом для 24 канала сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он считает, что необходимо было начинать переговоры с инвесторами гораздо раньше, чтобы был запас времени.

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"Что делать "Нафтогазу"? Действительно, эта ситуация неприятная и нужно было думать раньше. Следовало решать вопросы с инвесторами раньше в координации правительства и "Нафтогаза", потому что это ответственность обеих сторон", – отметил Фурса.

Он добавил, что необходимо договориться на условиях, которые могут быть тождественны государственным с инвесторами по реструктуризации долга.

США не хотят помогать с газом

Фурса сомневается, помогут ли США Украине в газовом вопросе, поскольку "Нафтогаз" уже получил один отказ. Кроме этого, это технически тяжело из-за дефицита газа в Европе.

По словам Фурсы, чтобы помочь украинскому правительству с газом, у американцев должно быть очень сильное желание это сделать. Проблемой является бюрократия.

Год назад американцы очень упорно говорили: "Не разрушайте реформу корпоративного управления". Госсекретарь Блинкен приезжал в Украину и обращался в "Нафтогаз" и призвал не разрушать эту реформу. Его тогда не услышали. Думаю, он этого не забыл,

– отметил инвестиционный банкир.

Он считает, что цена газа оторвалась от реальности. Это результат того давления, которое Россия оказывает, отключая газ Европе. Поэтому, как сказал Фурса, велик вопрос, стоит ли покупать газ, учитывая такие цены.

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Шмыгаль сообщил о "газовом ленд-лизе"

Украина готовится к отопительному сезону, поскольку впереди одна из самых сложных зим нашей истории. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина обратилась к США с просьбой помочь подготовиться к разным сценариям.

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