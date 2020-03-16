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      Газ и свет не будут отключать за неуплату во время карантина, – Герус

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      Герус сообщил, что свет и газ не будут отключать за неуплату счетов / Liga.net

      Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату счетов во время карантина. В Верховной Раде обещают инициировать отмену пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг во время вспышки коронавируса.

      С предприятиями, предоставляющими услуги ЖКХ, уже есть договоренности по оплате счетов во время общенационального карантина. Об этом сообщил председатель профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус во время заседания согласительного совета.

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      Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находятся в зоне риска. Если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь,
      – рассказал Герус.

      В профильном комитете планируют инициировать на законодательном уровне отмены пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг во время вспышки Covid-19. Также Герус сообщил о возможном внесении изменений в порядок предоставления субсидий, чтобы неуплата счетов не приводила к их потере.

      Ранее заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что на время карантина долги за коммунальные услуги не будут влиять на получение субсидий. Если в мае 2020 года у потребителя будет двухмесячная задолженность за комуслуги – тогда субсидии он не получит.

      Карантин в Украине:

      • С 12 марта по 3 апреля объявлен общенациональный карантин в Украине. Закрыты школы, детсады и вузы. Запрещено собрание количеством более 200 человек.
      • В ряде городов введены ограничительные меры для противодействия вспышки Covid-19: закрыты торгово-развлекательные заведения, заведения общественного питания, кинотеатры и рынки. Работают только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.
      • 17 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для принятия законопроектов о вспышке коронавируса.

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      Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус Covid-19 ЖКХ Верховная Рада Андрей Герус – новости
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