Газ и свет не будут отключать за неуплату во время карантина, – Герус

Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату счетов во время карантина. В Верховной Раде обещают инициировать отмену пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг во время вспышки коронавируса.

С предприятиями, предоставляющими услуги ЖКХ, уже есть договоренности по оплате счетов во время общенационального карантина. Об этом сообщил председатель профильного комитета Верховной Рады Андрей Герус во время заседания согласительного совета.

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Конечно, платить за ЖКХ необходимо, но хочу обратиться к гражданам, особенно к тем, кто находятся в зоне риска. Если вы видите очередь в банке или центре обслуживания – воздержитесь,

– рассказал Герус.

В профильном комитете планируют инициировать на законодательном уровне отмены пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг во время вспышки Covid-19. Также Герус сообщил о возможном внесении изменений в порядок предоставления субсидий, чтобы неуплата счетов не приводила к их потере.

Ранее заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко заявил, что на время карантина долги за коммунальные услуги не будут влиять на получение субсидий. Если в мае 2020 года у потребителя будет двухмесячная задолженность за комуслуги – тогда субсидии он не получит.

Карантин в Украине:

С 12 марта по 3 апреля объявлен общенациональный карантин в Украине. Закрыты школы, детсады и вузы. Запрещено собрание количеством более 200 человек.

В ряде городов введены ограничительные меры для противодействия вспышки Covid-19: закрыты торгово-развлекательные заведения, заведения общественного питания, кинотеатры и рынки. Работают только аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

17 марта Верховная Рада соберется на внеочередное заседание для принятия законопроектов о вспышке коронавируса.



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