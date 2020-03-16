16:24
16 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, 14 березня
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, 14 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВИБОРИ НА 179 ОКРУЗІ

      Газ та світло не відключатимуть через несплату під час карантину, – Герус

      - Читать новость на русском
      Герус повідомив, що світло та газ не відключатимуть через несплату рахунків / ru.wikipedia.org/wiki

      Облгази та обленерго не відключатимуть споживачів через несплату рахунків під час карантину. У Верховній Раді обіцяють ініціювати скасування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг під час спалаху коронавірусу.

      З підприємствами, що надають послуги ЖКГ, уже є домовленості щодо оплати рахунків під час загальнонаціонального карантину. Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус під час засіданння погоджувальної ради.

      Важливо Зеленський створив Координаційну раду через коронавірус

      Звичайно, платити за ЖКГ необхідно, але хочу звернутися до громадян, особливо до тих, хто перебувають в зоні ризику. Якщо ви бачите чергу в банку або центрі обслуговування – утримайтеся,
      – розповів Герус.

      У профільному комітеті планують ініціювати на законодавчому рівні скасування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг під час спалаху Covid-19. Також Герус повідомив про можливе внесення змін у порядок надання субсидій, аби несплата рахунків не призводила до їх втрати.  

      Раніше заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що на час карантину борги за комунальні послуги не впливатимуть на отримання субсидій. Якщо у травні 2020 року у споживача буде двохмісячна заборгованість за компослуги – тоді субсидії він не отримає.

      Карантин в Україні:

      • З 12 березня по 3 квітня оголошено загальнонаціональний карантин в Україні. Закрито школи, дитсадки та виші. Заборонено зібрання кількістю понад 200 осіб.
      • У низці міст введено обмежувальні заходи задля протидії спалаху Covid-19: закрито торгово-розважальні заклади, заклади громадського харчування, кінотеатри та ринки. Працюють лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.
      • 17 березня Верховна Рада збереться на позачергове засідання задля ухвалення законопроєктів щодо спалаху коронавірусу.


      Міста, де можна зробити тест на коронавірус
      Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 ЖКГ Верховна Рада Андрій Герус – новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:31 Чим протирати смартфон від мікробів: важливі поради
      Ірина Полицька
      сьогодні , 15:23 До віруючих і невіруючих
      Євстратій (Зоря)
      13 березня , 20:02 Ринок землі: інвестиційні можливості
      сьогодні , 13:21 Дмитро Чінь з Concert.ua розповів про ситуацію із перенесенням та скасуванням концертів
      сьогодні , 15:10 Скасування рейсів через коронавірус: як повернути гроші за квитки
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук