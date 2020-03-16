Газ та світло не відключатимуть через несплату під час карантину, – Герус

Облгази та обленерго не відключатимуть споживачів через несплату рахунків під час карантину. У Верховній Раді обіцяють ініціювати скасування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг під час спалаху коронавірусу.

З підприємствами, що надають послуги ЖКГ, уже є домовленості щодо оплати рахунків під час загальнонаціонального карантину. Про це повідомив голова профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус під час засіданння погоджувальної ради.

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Звичайно, платити за ЖКГ необхідно, але хочу звернутися до громадян, особливо до тих, хто перебувають в зоні ризику. Якщо ви бачите чергу в банку або центрі обслуговування – утримайтеся,

– розповів Герус.

У профільному комітеті планують ініціювати на законодавчому рівні скасування пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг під час спалаху Covid-19. Також Герус повідомив про можливе внесення змін у порядок надання субсидій, аби несплата рахунків не призводила до їх втрати.

Раніше заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що на час карантину борги за комунальні послуги не впливатимуть на отримання субсидій. Якщо у травні 2020 року у споживача буде двохмісячна заборгованість за компослуги – тоді субсидії він не отримає.

Карантин в Україні:

З 12 березня по 3 квітня оголошено загальнонаціональний карантин в Україні. Закрито школи, дитсадки та виші. Заборонено зібрання кількістю понад 200 осіб.

У низці міст введено обмежувальні заходи задля протидії спалаху Covid-19: закрито торгово-розважальні заклади, заклади громадського харчування, кінотеатри та ринки. Працюють лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.

17 березня Верховна Рада збереться на позачергове засідання задля ухвалення законопроєктів щодо спалаху коронавірусу.





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