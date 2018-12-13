Газ из отходов: Ukrlandfarming Бахматюка выступает за экологическую электроэнергетику

Биогаз - один из экологически чистых источников производства электроэнергии. И Украина входит в десятку стран с наилучшим потенциалом для производства биогаза.

Агрохолдинг "Авангард", входящий в группу компаний одного из крупнейших украинских агропроизводителей, "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка, активно выступает за использование возобновляемых, экологически чистых источников энергии и использует собственный биогазовый завод для производства электроэнергии в Херсонской области, пишет “Деловая столица”.

Следуя мировым трендам использования экологически чистых способов производства энергии из возобновляемых источников, один из крупнейших агропроизводителей Украины запустил собственное производства электроэнергии из биогаза, и планирует наращивать генерирующие мощности. Наиболее эффективно использовать биогаз прямо на месте его производства, сразу обеспечивая местных потребителей теплом и электричеством. Именно поэтому предприятие соседствует с птицефабрикой "Чорнобаивка" агрохолдинга "Авангард" (группа компаний “Укрлендфарминг”) в Херсонской области. Первая очередь построена в 2016 году. Потенциал второй очереди – в два раза больше. А мощность третьей очереди планируется еще в четыре раза больше, чем первой.

“Запуск биогаззавода в 2016 году для нас был отчасти и проектом корпоративной социальной ответственности – рассказывает руководитель отдела по связям с общественностью Марианна Конина. – Мы руководствуемся не только высокими стандартами качества при производстве продукции, а и минимизируем негативное влияние наших предприятий на окружающую среду. Строительство биогаззавода было логическим шагом в этом направлении. Только за первый год эксплуатации биогазовый завод переработал 57,3 тыс. тонн навоза. Выработанную экологически чистым способом электроэнергию мы сегодня передаем по “зеленому” тарифу в сеть города”.



Производство электрической энергии на заводе осуществляется двумя модульными когенерационными биогазовыми установками установленной мощностью 1560 кВт каждая (суммарно 3,12 МВт), которые укомплектованы стационарным четырехтактным газовым двигателем внутреннего сгорания и трехфазным синхронным генератором. Топливо для двигателя - биогаз, который производится на новом биогазовом заводе. Произведенный газ из биореактора через систему очистки от серы поступает на установки электростанции, которые превращают энергетически высококачественный биогаз в электрическую энергию для передачи в сети АО "ЭК "Херсоноблэнерго" за минусом электроэнергии, которая идет на собственные нужды завода и птицефабрики. Для передачи произведенной электроэнергии в сети АО "ЭК "Херсоноблэнерго" биогаззаводом построена однотрансформаторная подстанция 0,4/10 кВ.

Группа компаний Укрлендфарминг – крупнейший агропроизводитель в Европе, управляющий наибольшим в Украине банком черноземов. Агрохолдинг «Авангард», входящий в состав группы Ukrlandfarming, является лидером по производству яиц не только в Украине, но и во всей Европе. Компании Олега Бахматюка традиционно являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.