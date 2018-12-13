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      Газ з відходів: Ukrlandfarming Бахматюка виступає за екологічну електроенергетику

      62 Читать новость на русском
      Ukrlandfarming
      Ukrlandfarming

      Біогаз – один з екологічно чистих джерел виробництва електроенергії. І Україна входить до десятки країн з найкращим потенціалом для виробництва біогазу.

      Агрохолдинг "Авангард", що входить до групи компаній одного з найбільших українських агровиробників "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, активно виступає за використання відновлюваних, екологічно чистих джерел енергії та використовує власний біогазовий завод для виробництва електроенергії в Херсонській області, пише "Деловая столица".

      Наслідуючи світові тренди використання екологічно чистих способів виробництва енергії з відновлюваних джерел, один з найбільших агровиробників України запустив власне виробництво електроенергії з біогазу, і планує нарощувати генеруючі потужності. Найбільш ефективно використовувати біогаз прямо на місці його виробництва, відразу забезпечуючи місцевих споживачів теплом і електрикою. Саме тому підприємство є сусідом птахофабрики "Чорнобаівка" агрохолдингу "Авангард" (група компаній "Укрлендфармінг") в Херсонській області. Перша черга побудована в 2016 році. Потенціал другої черги – вдвічі більший. А потужність третьої черги планується ще в чотири рази більшою, ніж першої.

      "Запуск біогаззаводу в 2016 році для нас був частково і проектом корпоративної соціальної відповідальності – розповідає керівник відділу зі зв'язків з громадськістю Маріанна Коніна. – Ми керуємося не тільки високими стандартами якості при виробництві продукції, а й мінімізуємо негативний вплив наших підприємств на навколишнє середовище. Будівництво біогаззаводу було логічним кроком в цьому напрямку. Тільки за перший рік експлуатації біогазовий завод переробив 57,3 тис. тонн гною. Вироблену екологічно чистим способом електроенергію ми сьогодні передаємо по "зеленому" тарифу в мережу міста".

      Виробництво електричної енергії на заводі здійснюється двома модульними когенераційними біогазовими установками встановленою потужністю 1560 кВт кожна (сумарно 3,12 МВт), які укомплектовані стаціонарним чотиритактним газовим двигуном внутрішнього згоряння і трифазним синхронним генератором. Паливо для двигуна – біогаз, який виробляється на новому біогазовому заводі. Вироблений газ з біореактора через систему очищення від сірки надходить на установки електростанції, які перетворюють енергетично високоякісний біогаз в електричну енергію для передачі в мережі АТ "ЕК" Херсонобленерго "за мінусом електроенергії, яка йде на власні потреби заводу і птахофабрики. Для передачі виробленої електроенергії в мережі АТ "ЕК " Херсонобленерго" біогаззаводом побудована однотрансформаторна підстанція 0,4/10 кВ.

      Група компаній "Укрлендфармінг" – найбільший агровиробник в Європі, що управляє найбільшим в Україні банком чорноземів. Агрохолдинг "Авангард", що входить до складу групи Ukrlandfarming, є лідером з виробництва яєць не тільки в Україні, а й у всій Європі. Компанії Олега Бахматюка традиційно є одними з найбільших платників податків в Україні.

      Теги: Новини України Олег Бахматюк Ukrlandfarming Агро 24
      Джерело: 24 Канал
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