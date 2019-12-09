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      Газопровод в обход Украины уже на этой неделе начнут наполнять газом

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      Болгарская часть "Турецкого потока" готова к запуску с 1 января 2020 года / gazprom.ru

      Уже на этой неделе Турция начнет заполнять свою 140-километровую часть "Турецкого потока", а Болгария – 11-километровый "Болгарский поток". Кроме того, Болгария готова уже с 1 января обеспечивать транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию.

      Болгария готовилась обеспечить поставки с 2020 года на случай, если Украина не договорится о транзите газа с Россией. Говорится о "Трансбалканском газопроводе", который идет и через Болгарию, рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов в комментарии "24 часа".

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      30 ноября Турция сделала "золотой" сварной шов, который соединит "Турецкий поток" с нашим газопроводом "Балканский поток". На этой неделе совместно начнем наполнять их газом. Мы будем готовы к 15 декабря, Турция, надеюсь, до 20-го,
      – рассказал Малинов.

      Кроме того, он отметил, что полностью прокладка труб до границы с Сербией завершится до 31 мая 2020 года. Потом по газопроводу можно будет прокачивать газ объемом до 8,75 миллионов кубометров в день.

      Что известно о "Турецком потоке"?Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" составляет по 15,75 миллиардов кубических метров. Одна из них предназначена для поставок газа турецким потребителям, другая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкёй на побережье Турции. Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очереди "Северного потока" – часть российского плана по отказу от транзита через Украину.


      Газопровод "Турецкий поток", карта

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Газовый конфликт Газ Болгария Новости Турции Южный поток
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