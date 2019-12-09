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      Газопровід в обхід України вже цього тижня почнуть наповнювати газом

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      Болгарська частина "Турецького потоку" готова до запуску з 1 січня 2020 року / gazprom.ru

      Уже цього тижня Туреччина почне заповнювати свою 140-кілометрову частку "Турецького потоку", а Болгарія – 11-кілометровий "Болгарський потік". Крім того, Болгарія готова вже з 1 січня забезпечувати транзитні поставки газу у Грецію та Північну Македонію.

      Болгарія готувалася забезпечвити постачання з 2020 року на випадок, якщо Україна не домовиться про транзит газу з Росією. Мовиться про "Тпрансбалканський газопровід", який іде і через Болгарію, розповів виконавчий директор "Булгартрансгазу" Володимир Малінов у коментарі "24 часа".

      Важливо! В обхід України: стало відомо коли Росія запустить "Турецький потік"

      30 листопада Туреччина зробила "золотий" зварний шов, який з'єднав "Турецький потік" з нашим газопроводом "Балканський потік". Цього тижня спільно почнемо наповнювати їх газом. Ми будемо готові до 15 грудня, Туреччина, сподіваюся, до 20-го,
      – розповів Малінов.

      Крім того, він зазначив, що повністю прокладка труб до кордону з Сербією завершиться до 31 травня 2020 року. Опісля газопроводом можна буде прокачувати газ об'ємом до 8,75 мільйонів кубометрів на день.

      Що відомо про "Турецький потік"?Потужність кожної з двох ниток "Турецького потоку" становить по 15,75 мільярдів кубічних метрів. Одна із них призначена для постачання газу турецьким споживачам, інша – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

      Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.

      Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.


      Газопровід "Турецький потік", карта

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Південний потік Новини Туреччини Болгарія Газ Газовий конфлікт Новини Росії
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