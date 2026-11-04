Окружение Дональда Трампа ищет возможность заработать на возвращении российского газа в Европу, но этот план может провалиться еще до начала реализации. Ключевая инфраструктура для транзита через Украину разрушена, Евросоюз готовится полностью отказаться от российских энергоносителей, а сама идея американского посредничества напоминает печально известную схему "РосУкрЭнерго".

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Дипломат Владимир Огрызко разъяснил для 24 Канала, почему Россия не сможет вернуться на газовый рынок Европы, как окружение Трампа может зарабатывать на войне и почему договоренности с Кремлем вновь оборачиваются обманом.

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Технологический коллапс и европейское эмбарго

Американские СМИ, в частности The Wall Street Journal, сообщили о намерениях ближайшего окружения Дональда Трампа инициировать возобновление транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Этот план, который якобы обсуждали Джаред Кушнер и Стивен Виткофф, предусматривает привлечение американского посредника для получения прибыли. Однако эта идея разбивается о суровую реальность войны.

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Главное препятствие для реализации такого замысла лежит в технологической плоскости. Ключевой узел для транспортировки газа – газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области – подвергся критическим разрушениям в ходе боевых действий.

По словам Владимира Огрызко, эта огромная компрессорная станция фактически превратилась в "кучу молекул", а на месте труб большого диаметра продолжаются активные бои. Восстановить эту инфраструктуру в условиях войны невозможно в течение многих месяцев или даже лет.

Кроме того, политический ландшафт Европы кардинально изменился. Европейский Союз принял окончательное решениео полном отказе от российских энергоносителей к 2027 году. Европейские лидеры жестко заявляют о невозможности возобновления закупок газа из России, что делает американский план поиска рынков сбыта для Москвы абсолютно бесперспективным.

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Призрак коррупционных схем прошлого

Инициатива по созданию американской компании-посредника для транзита российского газа поразительно напоминает печально известную схему "РосУкрЭнерго".

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Схема "РосУкрЭнерго" – это газовый посредник, через которого в 2006–2009 годах Россия поставляла газ в Украину. Компания была зарегистрирована в Швейцарии, а ее совладельцами были "Газпром" и структуры, связанные с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем. Эта схема вызвала многочисленные обвинения в непрозрачности, коррупционных рисках и использовании газовых контрактов для получения сверхприбыли посредниками. В январе 2009 года после очередного газового кризиса "РосУкрЭнерго" была отстранена от поставок российского газа в Украину.

Подобные прокладки исторически использовались для подкупа политических элит с обеих сторон и получения теневых сверхприбылей. Попытка окружения Трампа реализовать такой сценарий выглядит как желание заработать на геополитическом кризисе, положив деньги "в два кармана" одновременно.

Однако даже в Кремле признают нереалистичность этого замысла – пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков публично подтвердил отсутствие возможностей для транспортировки газа. Это свидетельствует о том, что кулуарные планы американских переговорщиков являются лишь политической фантазией, игнорирующей реалии на местах.

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Политический кризис в США и роль Конгресса

Попытки Дональда Трампа проводить собственную внешнюю политику в обход традиционных институтов столкнутся с серьезным сопротивлением. Информация о подготовке плана управления страной без участия Конгресса выглядит сомнительной, учитывая особенности американской политической системы. Ключевой инструмент влияния Конгресса – это контроль над бюджетом.

Любые масштабные внешнеполитические или военные шаги, такие как перемещение авианосных групп или развертывание систем ПВО, требуют колоссального финансирования. Стратегия Трампа стать "мистером Вето" и блокировать инициативы законодателей неизбежно приведет к жесткому противостоянию. В случае потери контроля над Конгрессом новая администрация окажется под угрозой масштабных расследований.

Коррупционные дела, связанные с семьей Трампа а также его ближайшие советники могут стать предметом пристального внимания конгрессменов. Более того, внутри самой Республиканской партии растет оппозиция радикальным действиям лидера, что заставит его искать компромиссы, чтобы не уничтожить электоральные перспективы партии на следующих выборах.

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Почему договоренности с Россией не работают

Любые попытки заморозить конфликт или достичь частичных перемирий с Кремлем обречены на провал из-за абсолютной неспособности российской стороны к переговорам. Ярким примером этого стала недавняя гуманитарная миссия во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Российские войска цинично использовали режим тишины, объявленный для вывоза гражданского населения, в чисто военных целях.

Вместо заявленных машин для разминирования оккупанты перебросили на этот участок фронта новые подразделения и не менее 30 реактивных систем залпового огня "Град". Это позволило врагу обустроить новые позиции и усилить обстрелы Херсона сразу после завершения так называемого перемирия.

Привлечение к этой миссии Мелании Трамп носило исключительно предвыборный пиар-характер, призванный продемонстрировать "гуманность" команды Трампа накануне голосования.

На самом же деле Россия в очередной раз доказала, что использует дипломатические инициативы исключительно для подготовки к дальнейшим боевым действиям.

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Военный прагматизм Запада

Несмотря на политические потрясения в Вашингтоне, поддержка Украины имеет прочную основу в военных кругах Запада. В отличие от политиков, которые часто руководствуются избирательными циклами, военные в США и Европе трезво оценивают уровень российской угрозы. Пентагон и европейские оборонные ведомства рассматривают поставки оружия Украине как критически важный элемент собственной безопасности.

Вооружая украинскую армию, западные военные выигрывают время для подготовки своих стран к возможному прямому столкновению с Россией. Именно этот прагматический интерес военного истеблишмента будет оставаться мощным фактором давления на правительства западных государств в отношении продолжения военной помощи Киеву, независимо от фамилий в высоких кабинетах.