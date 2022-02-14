Очередное заседание Высшего антикоррупционного суда прошло 11 февраля. Обвиняемыми по делу являются нардеп 7 созыва Александр Онищенко и его финансовый директор.

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По делу допросили около 30 свидетелей

В САП рассказали, что коллегия судей допросила по "газовому делу" около 30 свидетелей. В целом, все материалы, которые предоставила сторона обвинения, исследовали.

Следующее заседание состоится 15 февраля. Во время него приступят к исследованию доказательств, которые предоставит уже сторона защиты.

В чем суть "газового дела"

Речь идет о хищении государственных средств во время добычи и продажи природного газа. Это произошло в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом "Укргаздобыча".

По информации НАБУ, организатором этой крупной коррупционной схемы стал Александр Онищенко.

Обратите внимание! Из-за этой масштабной "сделки" государству был нанесен ущерб на 3 миллиарда гривен.

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