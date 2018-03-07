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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Газовые схемы: компании Фирташа не доплачивают Нафтогазу десятки миллиардов гривен

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Газовые схемы
Газовые схемы / Фото из свободных источников

В "Нафтогазе" рассказали о схеме, в которой "Газзбуты", которые в основном принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, не доплачивают Нафтогазу десятки миллиардов гривен, создавая некусачих потребителей.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

"Эта проблема реально существует. Причина в том, что "Газзбут", которых три четверти принадлежат Дмитрию Фирташу, (продает газ для населения) и "Облгаз" (распределяет и измеряет) — это одни и те же люди. У них внутри своя система расчетов, своя бухгалтерия и они могут без проблем создать множество потребителей, которым будут предоставлять услуги по сниженной цене", — отметил Хабатюк.

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Заместитель директора департамента рассказал, что такие схемы есть почти в каждом "Газзбуте" и "Нафтогаз" недавно раскрыл одну из таких из схем в Кропивницком.

Нафтогаз выкупил Кропивницкий "Газзбут" и первое с чего мы начали — это проверка именно этих мертвых душ, базы данных. И мы сразу обнаружили несколько сотен таких потребителей, на которых непропорционально списывалось большое количество газа, если на обычного потребителя списывается 1500 тысяч кубометров газа, то на них списывалось до 10 тысяч. Мы собрали эти данные и подали документы в полицию,
— заявил Хабатюк.

Также он добавил, что на первое января задолженность перед "Нафтогазом" была в размере 10 миллиардов гривен, 1 января 2018 года – 20 миллиардов, а на 27 февраля 2018 года эта сумма выросла до 30 миллиардов.

Теги: Новости Украины Нафтогаз Дмитрий Фирташ
Источник: 24 Канал
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