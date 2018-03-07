Газові схеми: компанії Фірташа не доплачують Нафтогазу десятки мільярдів гривень

В "Нафтогазі" розповіли про схему, в якій "Газзбути", які переважно належать олігарху Дмитру Фірташу, не доплачують Нафтогазу десятки мільярдів гривень, створюючи некусючих споживачів.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів НАК "Нафтогаз Україна" Олексій Хабатюк.

"Ця проблема реально існує. Причина в тому, що "Газзбут", яких три чверті належать Дмитру Фірташу, (продає газ для населення ) і "Облгаз" (розподіляє і вимірює) – це одні і ті самі люди. В них всередині своя система розрахунків, своя бухгалтерія і вони можуть без проблем створити безліч споживачів, яким будуть надавати послуги за зниженою ціною", – зазначив Хабатюк.

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Заступник директора департаменту розповів, що такі схеми є майже у кожному "Газзбуті" і "Нафтогаз" нещодавно розкрив одну з таких з схем у Кропивницькому.

Нафтогаз викупив Кропивницький "Газзбут" і перше з чого ми почали – це перевірка саме цих мертвих душ, бази даних. І ми одразу виявили кілька сотень таких споживачів, на яких непропорційно списувалось велика кількість газу, якщо на звичайного споживача списується 1500 тисячі кубометрів газу, то на них списувалось до 10 тисяч. Ми зібрали ці дані і подали документи до поліції,

– заявив Хабатюк.

Також він додав, що на перше січня заборгованість перед "Нафтогазом" була в розмірі 10 мільярдів гривень, 1 січня 2018 року – 20 мільярдів, а на 27 лютого 2018 року ця сума зросла до 30 мільярдів.